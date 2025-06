Sequestrati 650 kg di specie ittiche aliene | operazione della Guardia costiera di Genova

L’intervento, realizzato in un contesto di tutela ambientale e sicurezza alimentare, testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel presidiare i nostri mari. Con il sequestro di 650 kg di specie ittiche aliene, la Guardia Costiera di Genova dimostra ancora una volta come la prevenzione sia la prima difesa contro il rischio di invasione biologica e danni all’ecosistema marino. Una vittoria importante per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale.

Sono stati gli ispettori del primo Centro di controllo area pesca della guardia costiera di Genova a scoprire e sequestrare oltre 400 kg di specie ittiche aliene nel corso di un’operazione condotta il 10 giugno all’aeroporto internazionale di Milano Malpensa. L’intervento, realizzato in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sequestrati 650 kg di specie ittiche aliene: operazione della Guardia costiera di Genova

Sequestrati 650 kg di specie ittiche aliene: operazione della Guardia costiera di Genova; Tornano anguille e capitoni nei corsi d’acqua del Sud Milano, ma le asciutte sono una minaccia; Blitz a Malpensa: sequestrati 650 chili di pesci illegali tra i bagagli dei passeggeri.

Specialità ittiche aliene. Uno speciale su Rai 1 in diretta da Ancona Si legge su ilrestodelcarlino.it: L'11ª edizione di Tipicità in Blu a Ancona mette in luce il problema delle specie ittiche aliene nel Mediterraneo.