Sequestrati 14 centri medicina estetica 1160 controlli in tutta Italia

In un'azione decisa contro irregolarità e rischi per la salute, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato 14 centri di medicina estetica e eseguito 1160 controlli in tutta Italia. Questa vasta operazione, condotta in collaborazione con il Ministero della Sanità, ha portato al sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro, sottolineando l'importanza della sicurezza e della qualità nel settore. Inoltre, si sono rafforzati i controlli per tutelare i cittadini e garantire pratiche sanitarie responsabili.

Sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas - nell'ambito di una campagna di controlli d'intesa con il Ministero della Sanità, dopo gli ultimi drammatici fatti di cronaca - 14 centri di medicina estetica carenti dei requisiti, in diverse regioni, e sono stati effettuati 1160 controlli che hanno portato al sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro.

