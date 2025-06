Sequestrati 14 centri di medicina estetica | 32 illeciti penali accertati

In un'azione decisa contro le irregolarità nel settore della medicina estetica, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato 14 centri e scoperto 32 illeciti penali, in un’operazione che ha coinvolto oltre 1.160 controlli e il sequestro di dispositivi e farmaci per 3,5 milioni di euro. Un passo importante per tutelare la salute dei cittadini e garantire standard di sicurezza elevati. La lotta contro pratiche illegali continua senza sosta, perché la tutela della vita e della salute non può essere compromessa.

Sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas - nell'ambito di una campagna di controlli d'intesa con il Ministero della Sanità, dopo gli ultimi drammatici fatti di cronaca - 14 centri di medicina estetica carenti dei requisiti, in diverse regioni, e sono stati effettuati 1160 controlli che hanno portato al sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro. Inoltre sono stati accertati 32 illeciti penali, riconducibili all'esercizio abusivo della professione sanitaria, all'attivazione abusiva di ambulatori di medicina estetica, ad irregolarità nella gestione e detenzione dei farmaci risultati scaduti, alla ricettazione di farmaci ad uso ospedaliero ed alla falsificazione di attestati professionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sequestrati 14 centri di medicina estetica: 32 illeciti penali accertati

