Sequel di David Harbour all’azione con 74% di score RT arriva nel 2026

Il Natale si fa ancora più emozionante nel 2026 con l’atteso sequel di Violent Night, il film d’azione natalizio che ha conquistato il pubblico e la critica. Dopo il grande successo della prima pellicola, diretta da Tommy Wirkola, i fan non vedono l’ora di rivedere David Harbour nei panni del suo personaggio iconico. La produzione sta lavorando al massimo per regalare un nuovo capitolo adrenalinico e sorprendente. La nuova produzione è prevista per la fine del...

annuncio della data di uscita di violent night 2. La produzione del sequel di Violent Night, il film d'azione con ambientazione natalizia uscito nel 2022, ha confermato la data di lancio nelle sale cinematografiche. Dopo il successo della prima pellicola, diretta da Tommy Wirkola e scritta da Pat Casey e Josh Miller, si attende con interesse il ritorno del protagonista interpretato da David Harbour. La nuova produzione è prevista per la fine del 2026, mantenendo alta l'attenzione degli appassionati. informazioni sul sequel e dettagli di produzione. Violent Night 2 sarà disponibile a partire da mercoledì 4 dicembre 2026.

