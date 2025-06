Separazione delle carriere | la maggioranza pronta a portare la riforma in aula anche senza relatore

La riforma della separazione delle carriere, tanto cara al ministro Carlo Nordio e alla sua visione di giustizia, si prepara a sbarcare in aula al Senato il 18 giugno. Con una maggioranza decisa a portarla avanti anche senza un relatore e senza l’appoggio dell’opposizione, il progetto si fa strada tra tensioni e sfide, lasciando intendere che il percorso sarà tutto in salita. La domanda ora è: quale sarà il suo impatto sulla macchina della giustizia italiana?

La riforma costituzionale tanto cara al ministro Carlo Nordio (com’era tanto cara a Silvio Berlusconi e a Licio Gelli prima di lui) della separazione delle carriere arriverĂ in aula al Senato il 18 giugno. Inderogabilmente. Un testa senza accordo nĂ© relatore. Anche senza l’accordo dell’opposizione. Sebbene la commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama non abbia avuto modo di esaminare e votare tutti gli emendamenti e nonostante il fatto che il testo approderĂ in aula orfano di un relatore. Oltre 1350 gli emendamenti depositati, 250 quelli esaminati. Nella seduta serale di mercoledì, infatti, la commissione ha preso atto dell’impossibilitĂ di concludere l’esame del ddl e di procedere al conferimento del mandato al relatore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere: la maggioranza pronta a portare la riforma in aula anche senza relatore

