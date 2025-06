Sempre di più i minori che lavorano In Italia sono 81mila 30mila in più di tre anni fa

Il 2024 segna un record inquietante: in Italia, quasi 81mila minori tra i 15 e i 17 anni sono impiegati nel mondo del lavoro, con un aumento di 30mila rispetto a tre anni fa. Questo dato solleva importanti domande sulla tutela dei giovani e sulle strategie di prevenzione. I numeri del terzo rapporto evidenziano come la presenza dei minori nel mercato del lavoro richieda attenzione immediata e azioni concrete per garantire un futuro più sicuro e sostenibile.

Il 2024 segna un record per il numero di lavoratori minorenni occupati nel nostro paese. Sono quasi 81mila (80.991) tra i 15 ed i 17 anni. L’età minima per avere un contratto di lavoro è fissata per legge a 16 anni (purché il minore abbia completato il ciclo scolastico obbligatorio). Per i 15enni sono previste deroghe in caso di alternanza scuola-lavoro o in alcuni ambiti come quelli culturali o pubblicitari. I dati contenuti nel 3o rapporto Unicef mostrano come le regioni con la percentuale più alta di minori occupati siano il Trentino Alto Adige (21,63% della popolazione minorenne), la Valle D’Aosta (15,34%), l’Abruzzo (8,46%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sempre di più i minori che lavorano. In Italia sono 81mila, 30mila in più di tre anni fa

