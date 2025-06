Sembra una farfalla ma è un pericoloso parassita | cosa fare se lo vedi

Se noti una creatura che somiglia a una farfalla ma si rivela essere una cicalina invasiva, è fondamentale agire prontamente per proteggere le colture e l’ambiente. Questo insetto, già responsabile di ingenti danni in America, potrebbe rappresentare una minaccia anche per l’Italia. Scopri come riconoscerla e quali passi intraprendere per contenere la sua diffusione. Continua a leggere e diventa parte della lotta contro questa invasione silenziosa.

La Lanterna maculata sembra una farfalla ma in realtà si tratta di una cicalina, un insetto invasivo che sta distruggendo le colture agricole negli USA, dove è arrivata nel 2011. A seguito dell’avvistamento in Spagna l'estate scorsa, cresce il timore di una sua diffusione anche in Italia. Ecco cosa fare se ne vedi una. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sembra - farfalla - cosa - fare

"Mi sembra una vicenda del tutto assurda per due tatuaggi ai piedi, una farfalla e un cuore col nome di mio padre. Non mi sembra giusto. Sono delusa dalla sentenza del Tar Abruzzo, ma andrò fino in fondo tornando a ricorrere di nuovo in Consiglio di Stato. C Vai su Facebook

Fate molta attenzione se vedete in giardino questa farfalla o la sua ninfa: la loro bellezza è letale; Rkomi: Il ritmo delle cose è solo l'anticipazione di un progetto molto denso; Anche Sofia Raffaeli costretta in mutande? Tutto sullo scandalo Farfalle che ha travolto la ginnastica ritmica italiana.

Cosa significa quando una farfalla ti si posa addosso? Secondo fanpage.it: Quando quindi una farfalla si posa su di noi, in molti tendono a cercare in questa cosa un significato molto ...