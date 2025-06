Sembra Crouch ma ha i piedi di Messi | chi è Woltemade ultimo obiettivo dell' Inter

Se sembra crouch ma ha i piedi di Messi, allora abbiamo tra le mani un talento straordinario. Woltemade, attaccante dello Stoccarda e della nazionale tedesca, nato nel 2002, rappresenta l'ultimo obiettivo dell'Inter. Con i suoi 1,98 metri di altezza e una tecnica sopraffina, promette di rivoluzionare la rosa, portando caratteristiche uniche e un potenziale che potrebbe fare la differenza in campo.

