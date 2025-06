Semaforo ko scatta la protesta Caos per tutta la mattina e nemmeno un agente della Municipale

traffico cittadino, e il suo malfunzionamento ha scatenato un caos totale. La protesta dei cittadini si è rapidamente infiammata, con code interminabili e tensione alle stelle, ma a sorprendere tutti è stata l'assenza di agenti della municipale sul posto. Una situazione che richiede interventi immediati per ripristinare ordine e sicurezza sulla viabilità locale, perché la pazienza dei santarcangiolesi sta per esaurirsi.

Proteste a Santarcangelo per il mancato funzionamento del semaforo tra la via Brasci (SS9) e viale Mazzini. A segnalare la situazione è Walter Vicario, coordinatore commissario di Forza Italia a Santarcangelo: "Da questa mattina il semaforo non funziona. Quello è un punto nevralgico per il

