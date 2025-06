Selvaggia Lucarelli stronca Francesca Fagnani | ecco cosa ha detto e perché non andrà a Belve

Selvaggia Lucarelli non le manda a dire e, con il suo stile inconfondibile, ha recentemente criticato duramente Francesca Fagnani e il suo nuovo spin-off, Belve Crime. La sua opinione tagliente ha acceso un dibattito acceso tra fan e detrattori, lasciando interrogativi sul futuro del programma. Ma cosa ha detto esattamente e perché potrebbe non andare in onda? Scopriamolo insieme.

Sembrava che Belve Crime, il nuovo spin-off firmato Francesca Fagnani, avesse messo d’accordo tutti: ascolti solidi, buon riscontro sui social e una conduzione tornata alle origini giornalistiche della padrona di casa. Ma c’è una voce fuori dal coro, ed è quella – mai tenera ma sempre onesta – di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista ha deciso di dire la sua sul programma e lo ha fatto con la consueta luciditĂ tagliente, firmando un’analisi feroce e dettagliata nella sua newsletter personale. Tra accuse di spettacolarizzazione del dolore e una riflessione sullo stato del format, Lucarelli non risparmia nulla. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli stronca Francesca Fagnani: ecco cosa ha detto e perchĂ© non andrĂ a Belve

In questa notizia si parla di: francesca - fagnani - belve - selvaggia

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Dal profilo Instagram di Michele Morrone Ringrazio con il cuore @francescafagnani per avermi dato l'opportunità di esprimere un concetto a me molto caro. Ciò che ho detto ieri sera al programma "'Belve" è un pensiero che ho da tempo e credetemi, non solo i Vai su Facebook

Selvaggia risponde a Mammucari che la cita a Belve dalla Fagnani: intervista autodistruttiva; Selvaggia Lucarelli, bordate su Teo Mammucari: Delfino spiaggiato abituato alle donne nelle teche. E anche Flavia Vento lo critica; Francesca Fagnani e l’attacco a Belve: “Pesante, meglio Selvaggia Lucarelli”.

Selvaggia Lucarelli boccia Belve Crime: “Un effetto visivo disturbante” Lo riporta quilink.it: L'annuncio da parte della Rai che Francesca Fagnani avrebbe intervistato Massimo Bossetti per Belve Crime ha scatenato un'ampia polemica.