Selezione docenti e dirigenti in posizione fuori ruolo negli uffici del MIM 74 i posti domande entro il 21 giugno AVVISI

Se sei un docente o un dirigente scolastico interessato a un incarico fuori ruolo presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, questa è l’opportunità che aspettavi. Il Decreto Dipartimentale n. 1319 del 3 giugno 2025 ha stabilito la ripartizione di 74 posti, con scadenza per le domande prevista entro il 21 giugno. Non perdere questa occasione: scopri come candidarti e contribuire al cambiamento del sistema educativo italiano.

Il Decreto Dipartimentale n. 1319 del 3 giugno 2025 stabilisce la ripartizione dei posti riservati a docenti e dirigenti scolastici interessati a svolgere incarichi, in posizione di fuori ruolo, presso le strutture dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

