Sekine in vista dell’Inter | Urawa Red Diamonds non vuole rimpianti!

Takahiro Sekine, capitano dei Urawa Red Diamonds, si prepara con determinazione all’atteso Mondiale per Club. Con un occhio rivolto alla sfida contro l’Inter, il suo spirito di squadra e le speranze del club emergono con forza. In un’intervista esclusiva a FIFA.com, Sekine ha condiviso le sue ambizioni e la volontà di non lasciare rimpianti. La sua testimonianza promette di infiammare i tifosi e di accendere l’entusiasmo in vista di questa sfida unica.

Takahiro Sekine ha indicato le speranze dell’Urawa Red Diamonds in vista del Mondiale per Club, competizione nella quale affronterà anche l’Inter ai gironi. IL COMMENTO – Takahiro Sekine, capitano dell’Urawa Red Diamonds, ha concesso un’intervista al sito FIFA.com in merito al prossimo Mondiale per Club. Il calciatore nipponico, che sfiderà l’Inter ai gironi della competizione internazionale, si è così pronunciato sul punto: «Ho partecipato per la prima volta alla Coppa del Mondo per Club nel 2023, competizione che seguo fin da bambino, ed è stato come un sogno che si è avverato. Questa volta, il numero di club è di 32 unità e il torneo è cresciuto, per cui sono felice di potervi prendere parte. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sekine in vista dell’Inter: «Urawa Red Diamonds non vuole rimpianti!»

Mondiale per Club, Sekine avvisa l'Inter: Voglio che tutti sappiano chi sono gli Urawa Reds.

