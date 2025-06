Sei ore di ricerche con elicottero e unità cinofile | grande spavento per un bambino scomparso

Sei ore di ricerche frenetiche, elicotteri e unità cinofile: il timore per un bambino scomparso ha suscitato grande spavento e apprensione. Nella giornata di mercoledì 11 giugno, la sparizione di un 12enne ha mobilitato tutto il paese, con la speranza che si possa ritrovare il giovane al più presto. La vicenda evidenzia quanto sia importante intervenire tempestivamente in queste situazioni di emergenza, per garantire la sicurezza dei nostri bambini.

Ore di grande apprensione, nella giornata di mercoledì (11 giugno), per la scomparsa di un bambino di 12 anni. Per lunghe sei ore non si hanno avute più sue notizie e i genitori hanno deciso di denunciare la scomparsa facendo mettere in moto un’imponente macchina dei soccorsi. Il giovanissimo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sei ore di ricerche con elicottero e unità cinofile: grande spavento per un bambino scomparso

Vallefoglia, allarme per un bambino scomparso. «È caduto dal ponte». Ricerche in corso, task force sul posto - Vallefoglia è in allerta per la scomparsa di un bambino, caduto da un ponte. Le ricerche sono in corso, con una task force attiva sia via aerea che terrestre.

