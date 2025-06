Sei Nazioni Femminile il calendario 2026 | esordio in Francia per l’Italia

Il Sei Nazioni Femminile 2026 si preannuncia ricco di emozioni e sfide entusiasmanti, con l’Italia pronta a fare il suo esordio in trasferta contro la Francia. Dopo aver rivoluzionato il calendario, questa edizione promette spettacolo fin dall’inizio, dando spazio alle protagoniste azzurre di coach Fabio Roselli. Un torneo da non perdere, che segnerà un nuovo capitolo per il rugby femminile italiano.

Six Nations ha diramato il calendario dell'edizione 2026 del Sei Nazioni Femminile: le Azzurre di coach Fabio Roselli apriranno il loro cammino nella competizione in trasferta, contro la Francia. Six Nations ltd. ha diramato il calendario dell'edizione 2026 del Guinness Women's Six Nations. Edizione che, rispetto a differenza degli ultimi anni, quando la gara inaugurale era calendarizzata nella terza settimana di marzo, inizierà nella seconda settimana di aprile.

