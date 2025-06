Segreti di famiglia 2 replica puntata 12 giugno in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con "Segreti di famiglia" – la soap turca che tiene il pubblico col fiato sospeso! Oggi, giovedì 12 giugno, scopri cosa succede nella replica streaming su Mediaset dell’episodio 12, dove i segreti si intrecciano e le sorprese non mancano. Rivedi ora la puntata e immergiti in un mondo di emozioni, misteri e colpi di scena che ti lasceranno senza parole.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 giugno – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin si reca da Eren e sbircia fra le sue carte, ma mentre si trova lì riceve una telefonata che la informa che il figlio della sua assistita è stato ritrovato e si trova in ospedale. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 2 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, replica puntata 12 giugno in streaming | Video Mediaset

