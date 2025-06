Segregata in Bangladesh e promessa in sposa professore denuncia e salva una sua studentessa

Una vicenda di coraggio e speranza, che dimostra come il bene possa prevalere sul male. Un professore determinato a proteggere la sua studentessa, rischiando tutto per garantirle libertà e felicità, ha fatto la differenza. Questa storia ci ricorda che anche nei momenti più bui, il coraggio e la solidarietà possono accendere una luce di speranza. Si appresta a concludersi con un lieto fine, grazie a un gesto di grande umanità.

Tenuta in ostaggio dalla sua famiglia, in Bangladesh, che l'aveva promessa in sposa a qualcuno contro la sua volontà. E così sarebbe probabilmente finita se un suo professore, in costante contatto telefonico con lei, non avesse sporto denuncia ai carabinieri.

Segregata in Bangladesh e promessa in sposa, professore denuncia e salva una sua studentessa Scrive palermotoday.it: Sarà un'esperienza da dimenticare quella vissuta da una ragazza di 26 anni, di origini asiatiche ma nata a Palermo, che è stata tenuta in ostaggio dalla famiglia che le aveva combinato un matrimonio.