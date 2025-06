secondo ponte sul tevere ci siamo tra 10 giorni il taglio del nastro

Tra soli dieci giorni, il tanto atteso secondo ponte sul Tevere sarà ufficialmente inaugurato, segnando un importante passo avanti per la Valtiberina. La cerimonia di apertura, probabilmente sabato 21 giugno, promette di essere un momento di grande festa e speranza per tutta la comunità. Resta da confermare la presenza del presidente Eugenio Giani, che renderà questa giornata ancora più memorabile. La data definitiva si avvicina...

di Claudio Roselli La data che sembra più probabile per la cerimonia di inaugurazione è quella di sabato 21 giugno, in tarda mattinata; di certo, entro la fine del mese a entrerà in funzione il tanto atteso secondo ponte sul Tevere. Dipenderà dalla disponibilità del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che deve ancora fornire certezze sul giorno nel quale potrà tornare in Valtiberina per presenziare al taglio del nastro. La sua presenza diventa doverosa, dal momento che la quota maggiore del finanziamento per la realizzazione della infrastruttura è stata garantita proprio dall’amministrazione regionale (il resto dal Comune) attraverso in percorso senza dubbio lungo, iniziato quando ancora era sindaco Daniela Frullani – quindi una decina di anni fa - e proseguito nel quinquennio di Mauro Cornioli, in carica quando il cantiere è stato aperto il 26 agosto 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it