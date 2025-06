Secondo furto con spaccata al Castelli Romani | via al crowdfunding

Un altro episodio di cronaca preoccupante scuote i Castelli Romani: un furto con spaccata al ristorante di Trento, che ha portato via denaro e preziosi oggetti. La ripetizione di questi atti dimostra quanto sia urgente agire per tutelare le attività locali. Per sostenere il nostro territorio, avviamo una campagna di crowdfunding: insieme possiamo rafforzare la sicurezza e difendere il nostro senso di comunità . È il momento di fare rete e reagire!

Secondo furto con spaccata in meno di una settimana al ristorante Castelli Romani di Trento. Questa volta i ladri hanno rubato ottanta euro dalla cassa, il salvadanaio con le donazioni dei clienti e due porchette intere e confezionate. È successo nella notte tra il 10 e l’11 giugno. “Non c’è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Secondo furto con spaccata al Castelli Romani: via al crowdfunding

In questa notizia si parla di: secondo - furto - spaccata - castelli

Viale XX Settembre, da Fabry il secondo furto in quattro mesi - Il bar tabaccheria Da Fabry, situato in viale XX Settembre, è stato colpito per la seconda volta da un furto in quattro mesi.

Secondo furto con spaccata al Castelli Romani: via al crowdfunding; Hanno portato via tutti i soldi, anche il salvadanaio per le offerte, le lacrime di Ana Hoyos dopo la spaccata ai suoi Castelli Romani: Una sensazione terribile; Trento, ancora una spaccata. Fondo cassa e mance rubate alla panineria «Castelli Romani».

Altro furto al locale Castelli Romani, il secondo in una settimana Come scrive rainews.it: Rubati 80 euro, due porchette intere e il salvadanaio con le donazioni dei clienti.