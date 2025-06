seconda notte di coprifuoco a los angeles molti arresti

La seconda notte di coprifuoco a Los Angeles segna un clima di tensione crescente, con numerosi arresti e un forte intervento delle forze dell’ordine. La decisione della sindaca Karen Bass ha acceso un dibattito acceso sulla libertà e il ruolo del governo in tempi di crisi. Mentre le strade si svuotano, la città si interroga: fino a che punto può spingersi il controllo statale? La risposta potrebbe rivelarsi un vero esperimento nazionale.

Los Angeles, 11 giu. (askanews) - La polizia ha arrestato diverse persone con manette di plastica durante la seconda notte di coprifuoco nel centro di Los Angeles deciso dalla sindaca Karen Bass per contenere le proteste. "Ritengo che forse facciamo parte di un esperimento nazionale per determinare fino a che punto il governo federale possa spingersi nell'intromettersi e sottrarre potere a un governatore e lasciare i nostri cittadini nella paura e creare il caos" ha detto la Sindaca. Dopo giorni di manifestazioni contro i raid sull'immigrazione per le misure intransigenti in materia di immigrazione la protesta si allarga ad altre città degli Stati Uniti come New York, Chicago, Atlanta e San Franciso, mentre la California si preparava a uno scontro legale con la Casa Bianca in merito all'impiego dell'esercito da parte di Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net