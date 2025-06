Se vuoi guardare la tv col piccolo di casa scegli qualcosa che sia veramente bello Come i film di Studio Ghibli

Abbiamo deciso di trovare un modo per condividere momenti di relax senza rischiare di essere svegliati con lanci da wrestler. La soluzione? scegliere programmi e film che catturino davvero la sua attenzione e stimolino la sua fantasia, come le meraviglie di Studio Ghibli. Così, il nostro piccolo può godersi storie incredibili e noi possiamo rilassarci senza preoccupazioni, creando ricordi speciali in famiglia.

Non molto tempo fa, nostro figlio ha iniziato a fare qualcosa di strano. Se io o mia moglie, stesi a guardare la tv, ci appisolavamo sul divano, lui ci saltava addosso in una sorta di banzai drop da wrestler, togliendoci il fiato. Poi urlava a pochi centimetri dal nostro viso "Ehi, svegliatevi!", chiudeva gli occhi e saltava come una palla. Come sveglia, era davvero efficace. Da dove venisse quel comportamento era un mistero. Mia moglie ed io eravamo parecchio perplessi. Abbiamo passato settimane a cercare di capire dove avesse appreso questo rituale, ma le nostre ricerche su Google non hanno dato alcun risultato.

