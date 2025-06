Se lo dice YouTube ci credono davvero! – L’educazione secondo la Gen Z e l’imbarazzo silenzioso della scuola italiana

Se lo dice YouTube, ci credono davvero. La Gen Z italiana ha rivoluzionato il modo di apprendere, trasformando la piattaforma in un vero e proprio punto di riferimento educativo. Secondo l’indagine Censuswide del maggio 2025, questa generazione vede in YouTube non solo intrattenimento, ma un ecosistema vivo e accessibile che colma lacune e risveglia passioni. Questo articolo esplora come la nuova frontiera dell’educazione si stia scrivendo proprio tra le sue clip e tutorial.

L'indagine Censuswide commissionata da YouTube nel maggio 2025 svela un panorama educativo profondamente trasformato: per la Gen Z italiana (18-28 anni), YouTube è diventato il punto di riferimento principale per apprendere, approfondire e studiare. PiĂą che una semplice piattaforma di intrattenimento, è percepita come un ecosistema formativo, capace di colmare lacune, risvegliare interessi, proporre un sapere vivo e accessibile. Questo articolo analizza i dati della ricerca e sviluppa una riflessione critica: gli insegnanti italiani sono pronti a camminare assieme ai loro studenti su questo terreno? La risposta, purtroppo, è inquietante. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: youtube - italiana - dice - credono

“Grazie a tutte le italiane e a tutti gli italiani che credono nella democrazia e che sono andati a votare al referendum. Un grazie anche a chi ha votato no. Per noi il referendum è un punto di partenza e ripartiamo dai milioni di persone che ci hanno detto sì perch Vai su Facebook

“Se lo dice YouTube, ci credono davvero!” – L’educazione secondo la Gen Z e l’imbarazzo (silenzioso) della scuola italiana; Gaza, Tajani: Credo che l'11 giugno Adam potrà lasciare la Striscia; Finale di Coppa Italia: i bolognesi di credono (e ci sperano). VIDEO.