Se la sinistra scopre il leghista in sé

Oggi la sinistra apre gli occhi su un dato sorprendente: anche il proprio elettorato condivide le preoccupazioni di Salvini sulle politiche migratorie. Un cambio di prospettiva che potrebbe rivoluzionare i giochi politici e costringere i partiti a riconsiderare le proprie posizioni, in un’Italia sempre più divisa tra tradizione e nuove esigenze. La questione si fa più complessa, e il quadro politico si prepara a una nuova sfida.

Dopo aver sbeffeggiato per anni le politiche migratorie del centrodestra, si accorgono che anche il loro stesso elettorato condivide quelle preoccupazioni.

