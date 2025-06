Scuole dimensionate come cancellare gli istituti dall’indice della Pubblica Amministrazione IPA NOTA

Se la tua scuola è stata coinvolta nel processo di dimensionamento e ora confluisce in nuove entità autonome, è fondamentale rispettare le disposizioni dell’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA). Dopo aver completato le operazioni amministrative e patrimoniali, è importante aggiornare correttamente i dati per garantire trasparenza e conformità normativa. Scopri come procedere e assicurati che la tua istituzione sia in regola con le ultime disposizioni!

Gli istituti scolastici statali interessati da operazioni di dimensionamento per l’anno scolastico 20242025, e confluiti in nuove entità scolastiche autonome con personalità giuridica, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di legge relativi all’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA). In particolare, dopo la chiusura dei registri contabili e il completamento delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie, è necessario procedere alla cancellazione dell’istituto dall’IPA. L'articolo Scuole dimensionate, come cancellare gli istituti dall’indice della Pubblica Amministrazione (IPA). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

