Scuola Superiore Sant' Anna | cerimonia di insediamento per il nuovo rettore Nicola Vitiello

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha inaugurato un nuovo capitolo con la cerimonia di insediamento del giovane e stimato rettore Nicola Vitiello, entrato in carica lo scorso 8 maggio. A soli 41 anni, Vitiello si afferma come il più giovane leader della storia dell’istituzione, portando entusiasmo e innovazione. La cerimonia, svoltasi nell’elegante Aula Magna, ha segnato un momento di grande importanza e speranza per il futuro accademico e scientifico dell’ateneo.

#EELISA | below Conclusi i governance meeting dell'alleanza EELISA a Parigi. Durante l'incontro, Nicola Vitiello, Rettore della Scuola Sant'Anna, ha simbolicamente passato il testimone di Chair, insieme alla Scuola Normale Superiore, del Gover

Il rettore della Scuola Sant'Anna di Pisa Vitiello nomina la squadra di prorettori e delegati Riporta gonews.it: Il Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Nicola Vitiello ha nominato la squadra di ProRettrici e ProRettori, Delegate e Delegati che lo ...