Scuola Saladino gli esami non finiscono mai | 57 adulti agli esami di terza media e quinta elementare

alla loro nuova sfida di formazione e crescita personale. La scuola Saladino si trasforma così in un palcoscenico di opportunità, dimostrando che l’apprendimento non ha età e che il desiderio di migliorarsi è sempre vivo. Un momento di grande entusiasmo e determinazione per tutti i partecipanti, che testimonia come gli esami possano essere un punto di partenza, non una fine.

Sono iniziati ieri, con la prova di lingue straniere, gli esami all’istituto comprensivo Giuliana Saladino. Oltre alle studentesse e agli studenti che stanno regolarmente completando il ciclo scolastico, ci sono altri 57 candidati esterni, adulti, che stanno affrontando le prove scritte per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Scuola Saladino, gli esami non finiscono mai: 57 adulti agli esami di terza media e quinta elementare

