Scuola dell’infanzia Pertini segnalato un caso di scabbia

In un'ottima dimostrazione di attenzione e tempestività, la scuola dell'infanzia Sandro Pertini di via Papa Giovanni XXIII ha prontamente risposto a un caso di scabbia, attivando il protocollo sanitario e garantendo la sicurezza dei bambini e del personale. L'intervento rapido e le misure adottate hanno permesso di mantenere sotto controllo la situazione senza interrompere le attività scolastiche. La salute e il benessere dei nostri piccoli rimangono sempre la priorità assoluta.

Caso di scabbia a scuola, attivato il protocollo sanitario. La situazione è sotto controllo e non saranno sospese le attività. Ats ha segnalato al dirigente scolastico, ai genitori della scuola dell’infanzia Sandro Pertini di via Papa Giovanni XXIII e al personale scolastico il caso di Scabbia. Il personale sanitario si è attivato secondo le specifiche procedure, effettuando accurata indagine epidemiologica e dando avvio al periodo di sorveglianza sanitaria che, in considerazione del periodo massimo di incubazione della malattia, si protrarrà fino al prossimo 22 luglio. Ats avvisa inoltre che "al fine di prevenire l’eventuale diffusione è importante che, in caso di comparsa di lesioni cutanee sospette o prurito, le famiglie si rivolgano al medico di fiducia per diagnosi e terapia corrette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it