Scuola dell’Infanzia | in Europa iscritto il 94,6% dei bambini Il 95,3% del personale docente è donna in Italia il 98%

La scuola dell'infanzia in Europa continua a mostrare un impegno crescente nell’educazione dei più piccoli, con oltre il 94,6% dei bambini tra i 3 anni e l’età di ingresso nella scuola primaria che ha frequentato questa tappa fondamentale nel 2023. Questo trend positivo avvicina l’Unione Europea agli obiettivi dell’European Education Area, sottolineando l’importanza di garantire a tutti i bambini un percorso educativo di qualità fin dalla prima infanzia.

Nel 2023, il 94,6% dei bambini tra i 3 anni e l'età di ingresso nella scuola primaria obbligatoria ha frequentato la scuola dell'infanzia nei paesi membri dell'Unione Europea. Il dato rappresenta un incremento rispetto al 93,3% rilevato nel 2022. Questo risultato avvicina ulteriormente l'UE al raggiungimento di uno degli obiettivi strategici dell'European Education Area, che prevede un tasso minimo di partecipazione del 96% entro il 2023.

