Scrutini finali scuola secondaria II grado | per il comportamento regole diverse per classi quinte e classi intermedie Nota Ministero

Il percorso di valutazione al termine della scuola secondaria di secondo grado si arricchisce di novità importanti, grazie alla nota del Ministero che chiarisce le modalità di scrutinio, con un focus particolare sul comportamento. Le regole adottate differenziano tra le classi quinte e le classi intermedie, riflettendo un approccio più mirato e personalizzato. Scopriamo insieme come queste linee guida influenzeranno gli esiti finali e il percorso formativo dei nostri studenti.

Scrutini finali del secondo ciclo di istruzione, valutazione del comportamento alla luce della Legge 1502024: il Ministero ha diffuso una nota con la quale si forniscono dei chiarimenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valutazione del comportamento nella secondaria II grado in sede di scrutini finali: le nuove disposizioni sono valide per tutte le classi - Le nuove disposizioni sulla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado si applicano anche durante gli scrutini finali, coinvolgendo tutte le classi dell'anno scolastico corrente.

