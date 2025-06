Scossa di terremoto nel Torinese con epicentro a Villar Dora | non è stata avvertita dalla popolazione

Una lieve scossa di terremoto nel Torinese, con epicentro a Villar Dora, ha sorpreso per la sua intensità impercettibile. Registrata dalla rete sismica dell’INGV, questa scossa di magnitudo 1.0 si è verificata a soli due chilometri di profondità, ma fortunatamente non ha causato alcun danno né allarmato la popolazione. La sicurezza resta la nostra priorità e monitoriamo costantemente ogni evento sismico per garantire tranquillità e informazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.0 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno 2025, con ipocentro a due chilometri da Villar Dora. Non è stata avvertita dalla popolazione, anche perché è avvenuta a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Scossa di terremoto nel Torinese con epicentro a Villar Dora: non è stata avvertita dalla popolazione

In questa notizia si parla di: stata - scossa - terremoto - villar

