Scorrimento lento ecco quanto ci abbiamo messo a percorrere la Palermo-Agrigento tra semafori e autovelox

In un mondo in cui il tempo è oro, la traversata tra Palermo e Agrigento si trasforma spesso in una sfida contro semafori e autovelox. La promessa di una superstrada a più corsie sembra lontana, lasciando molti a confrontarsi con un percorso che, tra rallentamenti e code, mette alla prova pazienza e resistenza. Ma qual è il vero costo di questa attesa? Scopriamolo insieme.

“Il tratto di strada interessato si presenterà come superstrada in parte a due corsie e in parte a quattro corsie”. Questa frase la leggiamo oggi su Wikipedia se cerchiamo su Google “Scorrimento veloce Palermo-Agrigento”. “Magari”, penseranno tutti gli automobilisti e camionisti costretti a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Scorrimento lento, ecco quanto ci abbiamo messo a percorrere la Palermo-Agrigento tra semafori e autovelox

