Scorrimento lento da Agrigento a Palermo sulla statale | ecco quanto abbiamo impiegato tra semafori e autovelox

Magari, penseranno tutti gli automobilisti e camionisti costretti a percorrere quel tratto tra semafori, autovelox e code interminabili. La strada, che dovrebbe unire due città in modo rapido ed efficiente, si trasforma spesso in una prova di pazienza e resistenza. Ma quali sono le soluzioni per migliorare davvero questa tratta? Ecco cosa emerge dall’analisi di un percorso che, invece di accorciare i tempi, sembra allungarli.

“Il tratto di strada interessato si presenterĂ come superstrada in parte a due corsie e in parte a quattro corsie”. Questa frase la leggiamo oggi su Wikipedia se cerchiamo su Google “Scorrimento veloce Palermo-Agrigento”. “Magari”, penseranno tutti gli automobilisti e camionisti costretti a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scorrimento lento, da Agrigento a Palermo sulla statale: ecco quanto abbiamo impiegato tra semafori e autovelox

Scorrimento lento, da Agrigento a Palermo sulla statale: ecco quanto abbiamo impiegato tra semafori e autovelox; Treni di Sicilia: l’alta velocità sulla Palermo-Agrigento eliminando le fermate in tanti Comuni….

Auto in fiamme sullo scorrimento veloce Palermo – Agrigento Riporta magaze.it: LERCARA FRIDDI – Attimi di paura stamane sullo scorrimento veloce Palermo – Agrigento all’altezza di Lercara Friddi, un auto che viaggiava in direzione Palermo ha preso fuoco.