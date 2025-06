Scoppiano due incendi in una notte nel Milanese | distrutti due furgoni e tre auto si indaga

Nella tranquilla notte tra l’11 e il 12 giugno, il Milanese si è svegliato sconvolto da due incendi devastanti che hanno distrutto due furgoni e tre auto, uno a Sesto San Giovanni e l’altro a Cesano Boscone. Un episodio che desta sospetti e apre un’indagine urgente da parte di polizia e carabinieri. Cosa si nasconde dietro questi attacchi? Scopriamo insieme i dettagli di questa notizia che sta facendo tremare la periferia milanese. Continua a leggere.

Due furgoni e tre auto sono andati a fuoco nella notte tra l'11 e il 12 giugno nel Milanese. Sono i danni provocati da due incendi esplosi uno a Sesto San Giovanni e l'altro a Cesano Boscone nel giro di un paio d'ore. Indagano polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

