Scoppia un’altra coppia di Uomini e Donne? Gli indizi social confermano

Le emozioni di Uomini e Donne continuano a far parlare di sé, con nuove coppie che si formano e altre che si sciolgono nel giro di poche settimane. Questa volta, a scuotere i social è la possibile rottura tra Claudia D’Agostino e Giorgio Edipo, una coppia che sembrava solida ma che ora sembra aver interrotto il loro percorso insieme. Cosa è successo veramente? Scopriamolo insieme.

Tante sono le coppie che si sono formate nel corso di questa edizione di Uomini e Donne, ma altrettante sono quelle che sono scoppiate poco dopo la fine della trasmissione. In queste ore, a generare un certo sgomento sui social è una coppia in particolare, che pare abbia interrotto la relazione dopo alcuni mesi. I protagonisti di queste indiscrezioni sono Claudia D’Agostino e Giorgio Edipo. Altra coppia si lascia dopo Uomini e Donne? Cosa è successo tra Claudia e Giorgio. Claudia e Giorgio si sono conosciuti a Uomini e Donne durante l’edizione che si è conclusa da poco. I due, dopo svariati alti e bassi, avevano deciso di abbandonare la trasmissione insieme e di approfondire la relazione al di fuori. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Scoppia un’altra coppia di Uomini e Donne? Gli indizi social confermano

In questa notizia si parla di: coppia - uomini - donne - social

Uomini e Donne, ultima registrazione con il ritorno di una coppia e una sfida per Sperti - Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, registrata lunedì 12 maggio, il Trono Over ha rubato la scena con il ritorno di una coppia e una sfida per esperti.

Uomini e Donne, evidenti segnali di crisi per una coppia recentemente uscita dal programma: “C’è un motivo per tutto…” La dama del Trono over ha pubblicato un video allusivo sui suoi social e ha poi dichiarato che… Vai su Facebook

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la foto di coppia dopo Uomini e Donne; Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: la nuova coppia di ‘Uomini e Donne’ si mostra sui social; “Presto genitori”, l’annuncio più bello dopo Uomini e Donne: la coppia al settimo cielo.

Uomini e Donne, storica coppia in piena crisi: si sono lasciati?/ Sparite anche le foto insieme sui social Come scrive ilsussidiario.net: Uomini e Donne, storica coppia in piena crisi: Claudia D'Agostino e Giorgio Epidio si sono lasciati?