Scoppia la rissa sul Fisco Tajani e Salvini litigano e il governo resta paralizzato

Il nostro panorama politico è in fibrillazione: Tajani e Salvini, due pilastri del governo, si scontrano senza esclusione di colpi, bloccando ogni decisione cruciale. Mentre uno spinge per ridurre le tasse al ceto medio, l’altro insiste su una nuova rottamazione, rivelando profonde divergenze che rischiano di far perdere smalto all’esecutivo. La questione fiscale diventa così il simbolo di un’alleanza incrinata e fragile. È sempre più urgente trovare un punto di incontro per evitare conseguenze devastanti per il paese.

Non solo il terzo mandato e la legge sulla cittadinanza. Antonio Tajani e Matteo Salvini non riescono ad andare d'accordo proprio su nulla. Neanche sul Fisco. Così, mentre uno punta tutto sul taglio delle tasse per il ceto medio (soprattutto dopo aver scoperto che le imposte sono aumentate grazie a questo governo ), l'altro vuole invece una nuova rottamazione. Lo scontro tra i due vicepremier si fa sempre più esplicito e ogni scusa sembra buona per contraddire l'altro leader di partito. Tajani non chiude alla pace fiscale, ma punta a rinviarla. Salvini, invece, non ne vuole neanche sentir parlare e risponde duramente al leader azzurro.

