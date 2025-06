scoperto un nuovo dinosauro stretto parente del tyrannosaurus rex

Un nuovo e affascinante capitolo si apre nella nostra comprensione dell'antico mondo dei dinosauri. Scoperto da un team internazionale, Khankhuuluu, il "principe dei draghi", rivela sorprendenti connessioni evolutive con il celebre Tyrannosaurus rex. Questa scoperta non solo arricchisce il nostro patrimonio scientifico, ma ci invita a riflettere sulle meraviglie della vita preistorica. E mentre indaghiamo il passato, emergono anche le sfide del presente, come la minaccia di estinzione del pinguino imperatore.

Il più stretto antenato conosciuto del Tyrannosaurus Rex: così è stato definito un nuovo dinosauro scoperto da un team internazionale di paleontologi guidato dall'Università di Calgary, in Canada. E' stato chiamato Khankhuuluu, che in mongolo significa "Il principe dei draghi", e la sua identificazione racchiude una storia particolare, oltre ad avere un importante valore scientifico. Il pinguino imperatore a rischio estinzione: la popolazione cala più delle peggiori previsioni Quelle differenze sospette. I resti fossili del Khankhuuluu fuorno ritrovati negli anni Settanta nella Formazione Bayanshiree, nel sud-est della Mongolia, e all'epoca vennero attribuiti a un altro tirannosauro medio-piccolo, l' Alectrosaurus, scoperto in precedenza in Cina.