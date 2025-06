Scoperto il piano dei tifosi del Genoa biglietti a nome Stasi e Misseri per sabotare la Sampdoria

Un piano audace e rischioso, ideato dai tifosi del Genoa per sabotare la Sampdoria. Con biglietti falsi a nome di personaggi noti e appartenenti al mondo del calcio, avevano pianificato di creare caos e confusione negli stadi durante i cruciali playout di Serie B. Ma cosa si cela dietro questa strategia insidiosa? Scopriamo insieme i dettagli di un complotto che scuote il panorama calcistico italiano. Continua a leggere.

Alcuni tifosi del Genoa, prima di essere scoperti, avevano acquistato diversi biglietti per l'andata dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana usando nomi falsi. Tra questi compaiono Massimo Ferrero, Gabriele Gravina e Milito ma anche Misseri e Stasi. Avevano un piano ben preciso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

