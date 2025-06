Scoperte due sorelle finte dentiste senza laurea | a Vigevano laboratorio abusivo tra cure scadenti e molestie

scoperte due sorelle finte dentiste senza laurea a Vigevano: un laboratorio abusivo tra cure scadenti e molestie. I carabinieri hanno smantellato l'operazione, denunciando tre falsi professionisti che, in spregio alla legge, praticavano trattamenti di bassa qualitĂ a prezzi stracciati. La situazione si complica ulteriormente con accuse di avances sessuali e sfruttamento delle clienti. Le altre due...

I carabinieri hanno scoperto e denunciato tre finti dentisti che lavoravano in un laboratorio di Vigevano, in provincia di Pavia, e che secondo i pazienti offrivano cure di bassa qualitĂ a prezzi che almeno, in un caso, secondo quanto ha denunciato una donna nel settembre scorso, si sarebbero abbassati significativamente se avesse ceduto alle avance sessuali di uno degli indagati. Le altre due. 🔗 Leggi su Feedpress.me