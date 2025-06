Scoperta frode informatica con Spid irregolari per il ' bonus cultura'

Una recente indagine condotta dalla polizia e coordinata dalla procura di Firenze ha portato alla scoperta di una vasta frode informatica legata all'uso irregolare dello SPID per il bonus cultura, anche noto come Bonus 18app. Dieci persone sono state denunciate e numerose perquisizioni hanno portato al sequestro di dispositivi e dati sensibili. Questa scoperta mette in luce i rischi e le vulnerabilità del sistema, sottolineando l’importanza di una maggiore protezione e controllo.

Una presunta frode grazie a Spid irregolari per l'illecita riscossione del 'bonus cultura', anche detto Bonus 18app, è stata scoperta dalla polizia con un'indagine coordinata dalla procura di Firenze ed estesa in altre regioni: dieci le persone denunciate, altrettante le perquisizioni, con sequestri di piĂą dispositivi informatici trovati nella disponibilitĂ degli indagati oltre a password e pin di numerose carte di servizi intestate a terze persone. Frode informatica, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio dei proventi illecitamente percepiti le ipotesi di reato contestate a vario titolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scoperta frode informatica con Spid irregolari per il 'bonus cultura'

