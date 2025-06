Scontro tra tre auto ai caselli di San Gregorio lunghe code anche in tangenziale

Un incidente tra tre auto ha paralizzato il traffico ai caselli di San Gregorio, creando lunghe code anche in tangenziale. L'incidente, avvenuto intorno alle 13 sulla Catania-Messina, coinvolge veicoli in prossimità di un tratto già interessato da lavori stradali. La situazione sta causando disagi notevoli ai pendolari di questa zona strategica, mentre le autorità sono sul posto per gestire il sinistro e ripristinare la normalità.

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13 di oggi sull'autostrada Catania-Messina, poco dopo il casello di San Gregorio, in direzione Acireale. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto in prossimità di un tratto già sottoposto a limitazioni di viabilità per lavori stradali.

