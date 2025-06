Scontro frontale all' alba tra un' auto e un furgone a Palagonia otto feriti

Un violento impatto all’alba a Palagonia scuote la comunità: un frontale tra un’auto con due passeggeri e un furgone carico di otto braccianti agricoli. L’incidente, avvenuto vicino al ponte per Ramacca, ha provocato otto feriti e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. Mentre le autorità sono sul posto, ci chiediamo cosa si possa fare per prevenire tragedie del genere e proteggere vite umane in viaggio.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba, intorno alle 5, nel territorio di Palagonia, nelle vicinanze del ponte per Ramacca. Nello scontro frontale sono rimasti coinvolti un’auto, con a bordo due persone, e un furgone che trasportava otto braccianti agricoli, in gran. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scontro frontale all'alba tra un'auto e un furgone a Palagonia, otto feriti

In questa notizia si parla di: scontro - frontale - alba - auto

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

++ SCHIANTO FRONTALE ALL'ALBA TRA AUTO E CAMION CISTERNA, GUIDATORE INTRAPPOLATO TRA LE LAMIERE ++ https://friulioggi.it/cronaca/incidente-frontale-alba-sedegliano-auto-camion-cisterna-guidatore-intrappolato-9-giugno-2025/… #fvg #f Vai su X

++ DOPPIO INCIDENTE ++ Frontale tra due auto all’alba sulla Treviso Mare a Roncade e schianto in moto sulla Feltrina a Montebelluna Vai su Facebook

Scontro frontale all'alba tra un'auto e un furgone a Palagonia, otto feriti; Scontro frontale all’alba tra un’auto e un furgone carico di braccianti agricoli: 8 feriti; Incidente frontale all'alba tra auto e camion cisterna a Sedegliano.

Scontro frontale all’alba tra un’auto e un furgone carico di braccianti agricoli: 8 feriti Si legge su lasicilia.it: Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per una persona rimasta tra le lamiere ...