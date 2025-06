Scontro fra due tir in autostrada camionista incastrato nell' abitacolo

Un grave incidente sull’A21 tra Caorso e Castelvetro ha coinvolto due tir, con un camionista di Vercelli rimasto gravemente intrappolato nell’abitacolo. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio del 12 giugno, ha provocato rallentamenti e preoccupazioni sulla sicurezza stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre il conducente, ora ricoverato in gravi condizioni. La vicenda mette in evidenza la pericolosità di questi scontri e l’importanza della prevenzione sulle strade.

Grave incidente nel primo pomeriggio del 12 giugno lungo l'A21 tra Caorso e Castelvetro. Nella corsia direzione Nord, per cause al vaglio, si sono scontrati due mezzi pesanti. Ad avere la peggio un camionista 50enne di Vercelli che è rimasto incastrato nell'abitacolo. Estratto dai vigili del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Scontro fra due tir in autostrada, camionista incastrato nell'abitacolo

