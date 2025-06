Scontro alla rotonda in zona ex Zuccherificio nell' incidente coinvolta un' auto dei Carabinieri | tre feriti

Un incidente spettacolare ha scosso la zona ex Zuccherificio giovedì mattina: un'auto dei Carabinieri è rimasta coinvolta in un impatto alla rotonda sperimentale tra Ponte Europa Unita e le vie Machiavelli e Calvino, provocando tre feriti. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l'evento ha suscitato grande scalpore tra i residenti e le autorità locali. Per scoprire tutti i dettagli, continuate a leggere.

Un auto dei Carabinieri è rimasta coinvolta nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle ore 12:30, in un incidente stradale accaduto in zona ex Zuccherificio, alla rotonda sperimentale realizzata tra il Ponte Europa Unita e le vie Machiavelli e Italo Calvino. In base alle prime sommarie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Scontro alla rotonda in zona ex Zuccherificio, nell'incidente coinvolta un'auto dei Carabinieri: tre feriti

Scontro alla rotonda in zona ex Zuccherificio, nell'incidente coinvolta un'auto dei Carabinieri: tre feriti; Volontario di 77 anni muore a due mesi dallo schianto in bici; Rotonda in costruzione sulla SS87: due incidenti in poche ore.

Incidente allo zuccherificio, muore operaio rainews.it scrive: In uno zuccherificio nella zona industriale di Brindisi l'ultima ...