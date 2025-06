scontri a los angeles polizia a cavallo carica i manifestanti

Le tensioni si infiammano a Los Angeles, dove la polizia, a cavallo, ha caricato i manifestanti durante le proteste scatenate dai raid anti-migranti. Dal 7 giugno, quasi 400 persone sono state arrestate o fermate, principalmente per aver ignorato le richieste di allontanarsi dalla zona. Tra accuse più gravi, spiccano aggressioni a ufficiali e il possesso di armi incendiari. Una situazione che rischia di degenerare ulteriormente, alimentando un dibattito acceso sulla gestione delle proteste e sui diritti civili.

Da sabato 7 giugno il dipartimento di polizia di Los Angeles ha effettuato quasi 400 arresti e fermi in relazione alle proteste contro i raid anti-migranti. Secondo la polizia, la stragrande maggioranza degli arresti è stata effettuata per non aver lasciato la zona nonostante le richieste delle forze dell'ordine. Ci sono state alcune accuse più gravi, tra cui aggressione a pubblici ufficiali e possesso di una Molotov e di una pistola. Una manifestazione nel centro civico di Los Angeles, poco prima dell'inizio della seconda notte di coprifuoco nel centro della città , è degenerata in un breve momento di caos quando la polizia in tenuta antisommossa, con molti agenti a cavallo, ha caricato un gruppo di persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it