Nel 2024, in Italia, si registra una lieve diminuzione degli scioperi rispetto all’anno precedente, pur rimanendo su soglie ancora elevate. Con 1.080 astensioni collettive, il dato evidenzia come le tensioni sul fronte lavorativo siano persistenti, anche se in lieve calo. La Relazione annuale della Commissione di garanzia sugli scioperi, presentata a Montecitorio, sottolinea l’importanza di monitorare questi segnali per favorire un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

Nel 2024 in Italia si rileva "una lieve diminuzione" del ricorso allo sciopero, che si mantiene comunque "su una soglia elevata". Le astensioni collettive effettuate, sia a livello nazionale che locale, sono state 1.080, rispetto alle 1.129 nel 2023. È quanto si legge nella Relazione annuale della Commissione di garanzia sugli scioperi, illustrata a Montecitorio dalla presidente Paola Bellocchi. Sono stati 17, rispetto agli 11 del 2023, gli scioperi generali nazionali, un aumento a fronte del quale, però, si registrano quasi sempre "percentuali di adesioni basse". Per questo, secondo Bellocchi, occorre "rivedere la disciplina vigente per migliorarne l'applicazione e rafforzarne l'effettività". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scioperi in Italia 2024: lieve calo ma ancora su soglie elevate

