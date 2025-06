Scioperano metalmeccanici trasporti e sanità | cortei e presidi sotto le torri

Venerdì 20 giugno, l’Italia si ferma: uno sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base Cub, Usb, Sgb e Sì Cobas coinvolge metalmeccanici, trasporti e sanitari. Con cortei e presidi sotto le torri, cittadini e lavoratori scendono in piazza per rivendicare diritti e condizioni migliori. A Bologna, Usb dettaglia le motivazioni e le iniziative previste, dimostrando ancora una volta la forza della mobilitazione collettiva.

Uno sciopero generale di 24 ore è stato proclamato dai sindacati di base Cub, Usb, Sgb e Sì Cobas per l'intera giornata di venerdì 20 giugno. Sono chiamate a fermarsi tutte le categorie pubbliche e private, quindi anche treni (dalle 21 del 19 giugno), aerei e sanità. A Bologna, dettaglia Usb. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Scioperano metalmeccanici, trasporti e sanità: cortei e presidi sotto le torri

In questa notizia si parla di: sanità - scioperano - metalmeccanici - trasporti

Stipendi troppo bassi, scioperano i dipendenti della sanità privata - Il 22 maggio, i lavoratori della sanità privata sono scesi in piazza davanti al Policlinico San Giorgio per rivendicare salari più equi.

Scioperano metalmeccanici, trasporti e sanità: cortei e presidi sotto le torri; Sciopero generale 29 novembre: a rischio trasporti, scuola e sanità non solo in Italia; Il giorno dello sciopero generale: trasporti, scuola, sanità (e non solo), chi si ferma.