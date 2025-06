Scilla Santagati e Mangeruca annunciano finanziamento della Regione per il rischio idrogeologico

Scilla si prepara a rafforzare la sua difesa contro il rischio idrogeologico grazie a un importante finanziamento regionale di 333.241,12 euro. I consiglieri di minoranza Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca annunciano con entusiasmo questa notizia, ringraziando il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per il suo impegno. Un passo decisivo verso una comunità più sicura e resilientemente pronta alle sfide ambientali.

