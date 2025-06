Scienza arriva dalla fisica quantistica la prima fabbrica di numeri casuali

La fisica quantistica rivoluziona il nostro modo di generare numeri casuali, essenziali per la sicurezza digitale. Grazie al nuovo generatore Curby, sviluppato dal team di Krister Shalm presso il NIST e descritto sulla rivista Nature, ora possiamo creare sequenze imprevedibili, fondamentali per proteggere le comunicazioni. Questa innovazione apre un mondo di possibilità , rendendo il futuro della crittografia più sicuro e affidabile che mai.

Grazie alle bizzarre leggi della meccanica quantistica  nasce una fabbrica di numeri casuali,  ossia sequenze di numeri non riportabili a un determinato ordine e fondamentali per ottenere codici per comunicazioni digitali più sicure.  Descritto sulla rivista Nature, il generatore di numeri casuali si chiama Curby  ed è stato messo a punto dal gruppo di Krister Shalm, dell'americano National Institute of Standards and Technology (Nist) dell'Istituto nazionale americano di misure e tecnologie (Nist), il centro di riferimento per la scienza della misura. La casualità è incredibilmente utile e la sfruttiamo molto più di quanto tendiamo a pensare, la usiamo ad esempio sin da bambini per fare la conta o prendere una decisione e la utilizziamo continuamente per generare una password efficace.