Sciabbò | aperitivi al tramonto musica dal vivo a Fregene

Vivi l’estate romana come mai prima d’ora: ogni venerdì, Sciabbò a Fregene trasforma il tramonto in un’esperienza indimenticabile con aperitivi, musica dal vivo e l’atmosfera di un salotto sulla spiaggia. Un’occasione perfetta per lasciarsi alle spalle la routine e godersi serate all’insegna di relax, buon cibo e vibrazioni positive. Non mancare a questa magia estiva che unisce amici, mare e musica sotto il cielo stellato. Ad...

Venerdì 20 giugno parte Sciabbò, il nuovo appuntamento dell’estate romana sul mare di Fregene. Ogni venerdì, al tramonto, lo stabilimento La Vela si trasforma in un salotto sulla spiaggia tra cocktail, street food, buona musica e la libertà di ascoltare un live con i piedi nella sabbia. Ad. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sciabbò: aperitivi al tramonto, musica dal vivo a Fregene