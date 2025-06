Schlein e il pericolo della retorica | le troppe parole non risolvono l’astensionismo

In un contesto politico saturo di retorica e parole vuote, la vera sfida è comunicare in modo chiaro ed efficace. Schlein, dopo la recente sconfitta, si concentra su temi cruciali come la sanità pubblica, ma il vero nodo rimane convincere gli astensionisti, ormai il 50% dell’elettorato. La domanda è: come possiamo superare le troppe parole e avvicinare davvero i cittadini? La risposta richiede ascolto, innovazione e una comunicazione autentica.

I cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza erano davvero comprensibili? Questa è solo una delle diverse domande a cui il centrosinistra dovrà cercare di trovare una risposta, mentre si assesta a seguito della sconfitta. Elly Schlein torna a spingere su temi caldi, come quello della sanità pubblica, mentre dovrebbe chiedersi in che modo migliorare, come modificarsi, per cercare di convincere gli astensionisti, ovvero il 50% della popolazione italiana.

