Schlein cerca il quattro a uno alle regionali per dimenticare l’autogol del referendum

In un clima incerto e carico di tensioni, Schlein si prepara alla sfida regionale con l’obiettivo di risollevare le sorti del partito. Tra battute amare e strategie da mettere a punto, il Pd cerca di trovare nuova linfa per affrontare un’estate che promette battaglie decisive e rinascite politiche. La partita è aperta: riuscirà la segretaria a trasformare le difficoltà in una vittoria convincente?

«E mo’ che famo?», dice Maurizio Landini a Elly Schlein. E lei: «E mo’ riattaccamo cor fascismo». È una vignetta di Osho. Ed è abbastanza così. Aspettando il grande caldo che tutto sopisce, la segretaria del Pd ha il problema di tenere su il partito, magari inventandosi qualcosa per una nuova estate militante, in vista delle regionali, vere elezioni di midterm, che al Nazareno già considerano un’ottima pietanza ricostituente per partire con l’ennesimo tentativo di spallata al governo. Il piano è noto: vincere in quattro regioni – Toscana, Campania, Puglia e Marche – strappando quest’ultima alla destra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Schlein cerca il quattro a uno alle regionali per dimenticare l’autogol del referendum

